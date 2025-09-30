وزير الخارجية يلتقي الشباب المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 01:29 مساءً -

رحب وزير الخارجية بالمشاركين في البرنامج، مشيداً بما يمثله من منصة مهمة لتعزيز الحوار والتواصل بين الشباب، وبناء جسور للتفاهم والتعاون بين الشعبين المصري والأمريكي. كما أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً أنها تقوم على شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأوضح أن مصر تحرص على تعزيز هذه العلاقات على نحو يواكب التطورات الإقليمية والدولية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، مشيداً بالزخم الذي وفره المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي انعقد في القاهرة في مايو ٢٠٢٥ بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال من الجانبين، وما أتاحه من فرصة لتعميق الحوار حول آفاق الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.