نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استضافة مدينة جدة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026، حيث ستُقام المنافسات على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتشهد النسخة المقبلة مشاركة أربعة أندية بارزة هي ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو. وبحسب القرعة، سيلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول يوم 7 يناير، بينما يواجه برشلونة فريق أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الثاني يوم 8 يناير، على أن تُقام المباراة النهائية في 11 يناير 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز موقعها على الساحة الرياضية الدولية، عبر استضافة كبرى البطولات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030” التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في مختلف المجالات، ومنها الرياضة.