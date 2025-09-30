نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏عضو المكتب السياسي لحماس: الحركة منفتحة على كل الأفكار والمقترحات للحل ولكن دون التنازل عن ثوابتها الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الحركة منفتحة على كل الأفكار والمقترحات للحل ولكن دون التنازل عن ثوابتها الوطنية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".