نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو الوفد يطالبون السيسي بالتدخل العاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب العاملون بجريدة وبوابة الوفد من صحفيين وإداريين، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون من أجل حياة تتماشى مع ما يحدث من احتياجات أسرية لا غنى عنها قد عجزنا عنها جميعًا أمام أبنائنا بسبب تدني المرتبات داخل المؤسسة دون إيجاد حلول من القائمين عليها من إدارات.

وقال الزملاء إن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، وعد بتنفيذه منذ 6 أشهر لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن.

وأضافوا أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025، ألزمجميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد وعد الدكتور عبد السند يمامة بتطبيق الحد الأدنى في أول شهر أكتوبر 2025، وذلك أمام اللجنة النقابية، والعاملين، وفي لقاءات تلفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى بجريدة الوفد يوم 9 إبريل 2025.

وتابع الزملاء: “لكنه الآن يماطل ويتردد في تطبيق الحد الأدنى، رغم أن الحد الأدنى كان يُفترض أن يُطبق مع راتب شهر يوليو 2025، وحتى الآن لم تتواصل الإدارة مع العاملين برغم وقفة الأمس ورغم وعد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب يوم الأربعاء 24 سبتمبر بإصدار قرار يوم الأحد 28 من الشهر نفسه”.