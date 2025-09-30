نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتحرك لحماية لامين يامال من الاستدعاء الدولي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس اتخاذ خطوات دبلوماسية لتجنب استدعاء نجمه الشاب لامين يامال إلى قائمة المنتخب الإسباني المقبلة، في ظل معاناته المستمرة من آلام في منطقة العانة وعدم تعافيه الكامل منها.

يامال شارك مؤخرًا كبديل في مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، حيث ساهم بصناعة هدف الفوز الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي، وهو ما دفع المدرب هانز فليك للإشادة بعودته، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة التعامل بحذر مع حالته البدنية.

وبحسب صحفية "ARA"، فإن خطة النادي الكتالوني تتركز على إدخال اللاعب تدريجيًا في المباريات، بدءًا من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام إشبيلية في الدوري المحلي، مع استمرار إخضاعه للعلاج لتفادي أي مضاعفات أو انتكاسة جديدة.

يُشار إلى أن فليك كان قد وجه انتقادات سابقة للجهاز الفني للمنتخب الإسباني، متهمًا إياه بعدم مراعاة الحالة الصحية لليامال خلال فترة التوقف الدولي الماضية، بعدما شارك في مباراتين رغم معاناته من الإصابة