وزير التموين يؤكد على استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 01:29 مساءً -

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية ولجنة تيسير الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بحضور السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب قيادات الوزارة.

وشارك في الاجتماع من جانب الوزارة كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والأستاذ أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، والدكتور أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة على الاستماع لمطالب وآراء التجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عملهم، مشددًا على أن الحكومة تعمل على وضع حلول عملية تضمن استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق ومصالح التجار.

وأوضح الوزير أن الشراكة والتنسيق مع الغرف التجارية والتجار يعدان ركيزة أساسية في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشأن دعم المنظومة التموينية وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطن.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة مستمرة في عقد مثل هذه اللقاءات الميدانية مع التجار على مستوى المحافظات لتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، بما يساهم في حل المشكلات بشكل أسرع ويضمن استقرار الأسواق.

ومن جانبه، أعرب المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق على حرصه على الحضور والتواصل المباشر مع التجار، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الوزارة بدعم القطاع التجاري وتذليل العقبات أمام العاملين به، بما يعود بالنفع على المواطن.

كما أكد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد يضع كامل إمكاناته في خدمة خطة الدولة لتطوير المنظومة التموينية والتجارية، موضحاً أن الشراكة بين الاتحاد ووزارة التموين تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، إلى جانب دعم التجار وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير التموين عن تقديره للتجار على دورهم الحيوي في تأمين السلع للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستظل داعمة لهم في مواجهة أية تحديات، وأن التنسيق سيستمر بشكل دائم لضمان انضباط الأسواق وتوافر السلع.