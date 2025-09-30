نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه الأمير رحيم آغا خان: شراكة ممتدة ورؤية مشتركة للتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه الأمير رحيم آغا خان: شراكة ممتدة ورؤية مشتركة للتنمية

تهنئة وتقدير لدور شبكة الآغا خان

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللقاء بتهنئة الأمير رحيم آغا خان بمناسبة توليه منصبه مطلع العام الجاري، مشيدًا بإسهامات والده الأمير الراحل كريم آغا خان في قيادة شبكة الآغا خان للتنمية، وما قدمته من إسهامات رائدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلًا عن جهودها في الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي.

شراكة تاريخية مع مصر

أعرب الرئيس عن تقديره للدور التاريخي الذي قامت به شبكة الآغا خان في مصر منذ عقود، من خلال مشروعات تنموية ساهمت في تحسين مستوى المعيشة والخدمات بعدد من المناطق، بجانب جهود الحفاظ على الإرث الإسلامي التاريخي، بما يعكس عمق الشراكة التنموية بين الجانبين.

مبادرات وطنية لبناء الإنسان

خلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي أبرز المبادرات الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030، وعلى رأسها:

مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

مبادرة "100 مليون صحة" للارتقاء بالخدمات الصحية.

مبادرة "بداية للتنمية البشرية" التي تركز على الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

وأكد الرئيس أن الاستثمار في الإنسان يعد المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات.

تطوير الأحياء والحفاظ على التراث

أشار الرئيس إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتطوير الأحياء المصرية التاريخية، وترميم المعالم الأثرية بما يتناسب مع مكانتها الحضارية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع شبكة الآغا خان في هذه المجالات، خاصة في مشروعات الإحياء العمراني والبيئي.

تقدير متبادل ورغبة في تعاون أوسع

من جانبه، أعرب الأمير رحيم آغا خان عن اعتزازه بأول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكدًا تقديره لمكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، وحرص شبكة الآغا خان على توسيع أنشطتها في مصر، خاصة في مجالات التعليم والزراعة والتكيف مع تغير المناخ في صعيد مصر. كما أشاد بما حققته مصر من تقدم ملموس في برامج التنمية البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس الرخاء والنمو المستدام.