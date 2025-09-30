نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء الاثنين ٢٩ سبتمبر الجاري، اتصالا هاتفيا من "ماركو روبيو" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الامريكى استعرض عناصر خطة الرئيس الامريكى "دونالد ترامب" لوقف الحرب الاسرائيلية فى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير والخطوات المطروحة والتى طرحها الرئيس الامريكى امس ٢٩ سبتمبر، مشيرا إلى تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصرى خلال المرحلة المقبلة وبما يؤدى إلى وقف الحرب، مثمنا الدور الريادي الذى تلعبه مصر فى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، اعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الامريكى "دونالد ترامب" لوقف الحرب فى غزة، منوها إلى ترحيب مصر بهذه الجهود، معربا عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب علي قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والامن بالمنطقة.

وشدد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع اى تهجير للشعب الفلسطينى من ارضه، وأهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الامن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطينى والاسرائيلى.