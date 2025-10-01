وزير الخارجية من ميونخ: نرفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفيرة هيلجا ماريا شميد نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأربعاء، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن الاعتزاز بالتعاون القائم مع مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يمثل منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية.

وأشاد بالدور المتنامي للمؤتمر كمحفل دولي مؤثر في بلورة مقاربات مبتكرة للأمن والسلام، خاصة في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحولات متسارعة، وكذا بدوره في إتاحة منصة للحوار تجمع مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، بما يعكس الحرص على توظيف المنصات متعددة الأطراف لدعم الاستقرار والسلام الدوليين.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الرامية إلى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.