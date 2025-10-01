رئيس الوزراء للنواب: الرئيس السيسى يرى ضرورة إضافة ضمانات لقانون الإجراءات الجنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مجلس النواب، ببدء دور الانعقاد السادس، موجها الشكر للمجلس على ما قام به من جهود غير مسبوقة خلال الفترة الماضية لإصدار تشريعات كانت سببا في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها.

كما هنأ أيضا الدكتور مصطفى مدبولى، الشعب المصرى والرئيس السيسى ومجلس النواب والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل علي ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد أطر العدالة والحفاظ علي أمن المجتمع واستقرار، وقد أثرى مجلس النواب مشروع القانون بما عكس إدراكا عقميا لهذا القانون.

وأضاف: "هذا القانون خرج بشكل يليق باسم مصر، وجاء تتويجا لسنوات من الحوار شاركت فيها أطراف كثيرة لتحديث قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كان المجلس والحكومة عملا لخروج هذا المشروع فإن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى أن هناك من الضمانات ما يمكن إضافتها".