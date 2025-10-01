نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن فتح باب تعديل رغبات رياض الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة همت أبو كيلة مدير المديرية، عن فتح باب تعديل رغبات القبول بمرحلة رياض الأطفال، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

وأكدت المديرية أن تعديل الرغبات يتم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

(https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten)

ووجّهت المديرية أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع أولياء الأمور وأبنائهم.