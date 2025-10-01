أخبار مصرية

تعليم القاهرة تعلن فتح باب تعديل رغبات رياض الأطفال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن فتح باب تعديل رغبات رياض الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة همت أبو كيلة مدير المديرية، عن فتح باب تعديل رغبات القبول بمرحلة رياض الأطفال، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

وأكدت المديرية أن تعديل الرغبات يتم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:
(https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten)

ووجّهت المديرية أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع أولياء الأمور وأبنائهم.

