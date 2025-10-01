نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الوطنية للانتخابات تدعو الإعلام المحلي والدولي لتغطية مؤتمر إعلان مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

الوطنية للانتخابات تدعو الإعلام المحلي والدولي لتغطية مؤتمر إعلان مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025.. بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث وجهت دعوة رسمية إلى مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لتغطية فعاليات المؤتمر الصحفي المقرر عقده السبت المقبل 4 أكتوبر 2025، بمسرح التليفزيون المصري في مبنى ماسبيرو.

إعلان الجدول الزمني والإجراءات التفصيلية

وأكدت الهيئة أن المؤتمر الذي يعقد في تمام الثانية ظهرًا سيشهد الإعلان الرسمي عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بما يشمل:

مواعيد فتح باب الترشح وإغلاقه.

فترة الحملات الانتخابية وضوابط الدعاية.

أيام التصويت للمصريين في الداخل والخارج.

مواعيد جولة الإعادة وإعلان النتائج النهائية.

اجتماع تمهيدي لاعتماد التقرير النهائي

ويأتي المؤتمر الصحفي عقب اجتماع حاسم لمجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي صباح اليوم نفسه، لاعتماد التقرير النهائي المقدم من الجهاز التنفيذي للهيئة حول الجوانب التنظيمية واللوجستية للانتخابات المقبلة، بما في ذلك خطة توزيع اللجان، ترتيبات التأمين، واستخدام التقنيات الحديثة في فرز الأصوات وإعلان النتائج.

حضور إعلامي ومجتمعي موسع

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المعتمدة، في إطار حرص الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية وإتاحة المعلومات بدقة للرأي العام المحلي والدولي.

أهمية الإعلان المرتقب

تترقب الأوساط السياسية والحزبية هذا المؤتمر باعتباره الخطوة المفصلية التي ستحدد ملامح السباق البرلماني، خاصة في ظل استعدادات الأحزاب للدخول في تحالفات انتخابية وتقديم مرشحين في مختلف الدوائر. كما يعكس المؤتمر توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي.