عاجل- تقدم كبير في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تنفيذ 95.8%

أحمد جودة - القاهرة - تقدم كبير في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تنفيذ 95.8%

يشهد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في معدلات تنفيذه، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى على الجانب المصري نحو 95.8% حتى الأول من أكتوبر الجاري، في خطوة تُعد من أهم مشروعات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بالمنطقة.

ويُعتبر المشروع من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز أمن الإمدادات الكهربائية بين البلدين، ورفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر والسعودية، فضلًا عن دعم صادرات الكهرباء المصرية وفتح آفاق أوسع لتبادل الطاقة بين الدول العربية ودول الخليج.

تفاصيل المشروع

يُنفَّذ مشروع الربط الكهربائي وفق خطة طموحة تمتد من مدينة بدر في مصر حتى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، بما يُحقق تكاملًا شاملًا بين شبكتي الكهرباء في البلدين.

وقد تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليُشكل نقطة انطلاق جديدة نحو إنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة تُسهم في استقرار الإمدادات وتبادل الفوائض الإنتاجية بكفاءة.

وتبلغ قدرة التبادل الكهربائي في المرحلة الأولى 1500 ميجاوات، على أن ترتفع إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية، وهو ما يعكس حجم التعاون الكبير بين البلدين في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

أهمية المشروع

يُسهم الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في:

رفع كفاءة استغلال محطات الإنتاج في البلدين.

تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين استقرار الشبكات.

دعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل وتصدير الطاقة.

تعزيز أمن الإمدادات وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الكهرباء.

كما يُمثل المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي في تنفيذ مشروعات عملاقة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

مراحل التنفيذ القادمة

تستعد فرق العمل لاستكمال الأعمال المتبقية تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة، بما يُمكّن من بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في أقرب وقت، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستُضاعف القدرة الإجمالية للتبادل.

وتتابع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بالتنسيق مع وزارة الطاقة السعودية جميع مراحل التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية العالمية، لضمان جاهزية الشبكات في البلدين واستقرارها أثناء التشغيل.