نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الداخلية والإقليمية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أن هذه المناسبة التاريخية تجسد تضحيات وبطولات المصريين للحفاظ على أرض الوطن.

وأكد مدبولي أن هذه الذكرى تحل هذا العام في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، مما يستدعي التمسك بالحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مشيرا إلى التضحيات المستمرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل حماية مقدرات الوطن.

وتحدث رئيس الوزراء عن الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي محليا وإقليميا، لتحقيق السلام وفض النزاعات، خاصة في القضية الفلسطينية، لافتا إلى استقبال الرئيس لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها غزة، إلى جانب دعم الاستثمارات الإماراتية في مصر.

كما أشار إلى استقبال الرئيس للمبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية لمناقشة المستجدات الإقليمية.

وفي الملف الاقتصادي، أوضح مدبولي أن إشادة الشيخ محمد بن زايد بمناخ الاستثمار في مصر تعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، وأن الدولة مستمرة في تبني خطوات جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وفي الشأن الثقافي، أشار رئيس الوزراء إلى متابعة الرئيس المستمرة لاستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، موجها بضرورة استكمال جميع الأعمال على أعلى مستوى من الإتقان والإبهار، ليعكس الحدث عظمة الحضارة المصرية وقدرة الدولة على تنظيم الفعاليات العالمية.

كما استعرض رئيس الوزراء جولاته الميدانية بالمحافظات، وآخرها بمحافظة المنوفية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا ما تحقق من تحسين ملحوظ في جودة الحياة بالقرى المستهدفة، خاصة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تمثل صدارة أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، لافتا إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية.