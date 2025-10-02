نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سببها التصرفات الإثيوبية الأحادية.. وزير الري يشرح تداعيات فيضان النيل واستعدادات المواجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تفاصيل وتداعيات فيضان نهر النيل الذي بدأ منذ عدة أيام، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في كميات المياه المتدفقة، والتي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

الاستعدادات المصرية لمواجهة الفيضان

أكد وزير الري أن وزارته اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات الفيضان، حيث تم إرسال خطابات منذ فترة إلى جميع المحافظين لتنبيه أي متعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها فورًا، نظرًا لكونها جزءًا من حرم النهر.



وأضاف أن الوزارة حذرت المتعدين من أن هذه الأراضي معرضة للغمر بالمياه في أي وقت مع تزايد منسوب الفيضان، لافتًا إلى أن هذه الأراضي تمثل جزءًا لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

الأسباب والتصرفات الإثيوبية الأحادية

أوضح وزير الري أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة غير المتوقعة في التدفقات المائية يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية فيما يخص عمليات إدارة سد النهضة، والتي سبق لمصر أن حذرت من خطورتها على الأمن المائي لدولتي المصب، مصر والسودان.

وأكد أن غياب التنسيق المسبق بشأن كميات المياه المنصرفة من السد يزيد من المخاطر ويضاعف التأثيرات السلبية للفيضان، خاصة على الأشقاء في السودان.

استعدادات الدولة للتقليل من المخاطر

شدد وزير الري على أن أجهزة الدولة تواصل استعداداتها لمواجهة أي طارئ قد يحدث نتيجة الفيضان، وذلك من خلال:

رفع حالة الطوارئ بين جميع قطاعات الوزارة.

تكثيف أعمال المتابعة والرصد المستمر لمنسوب النيل.

تعزيز جاهزية محطات الرفع وشبكات الترع والمصارف.

استمرار حملات إزالة التعديات على حرم النهر لتأمين المجرى المائي.