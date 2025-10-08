موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتى في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 05:16 مساءً - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مواجهة حاسمة أمام جيبوتى على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.



موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتى



يلتقى منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب جيبوتى في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المغرب.



القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتى



تنقل قناة أون سبورت مباراة منتخب مصر وجيبوتى التي ستقام في المغرب، في وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من الرياضيين.

ويتحرك منتخب مصر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب العربي الزوالي بالمغرب، استعدادا لمواجهة جيبوتى، في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب "الفراعنة" 24 لاعباً، وهم: حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، والهجوم: أسامة فيصل، مصطفى محمد.

وكانت الإصابة قد تسببت في غياب بعض اللاعبين عن القائمة، بينهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وصلاح محسن ومحمود عبدالحفيظ زلاكة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب مباراة اليوم بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، محمد هاني، خالد صبحي، رامي ربيعة، محمد حمدي، مروان عطية، تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد صلاح، تريزيجيه، وأسامة فيصل.