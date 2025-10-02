نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس مجلس النواب: اعتراضات الرئيس السيسي لإعادة البحث وليست للموافقة أو الرفض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمثل ممارسة دستورية طبيعية تعكس عمق التجربة الديمقراطية في مصر.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس إن الاعتراضات لم تُرسل ليوافق عليها البرلمان أو يرفضها، وإنما لمناقشتها وبحثها بموضوعية وفقًا للدستور واللائحة.

لا لوم على الحكومة أو وزير العدل

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الاعتراضات الرئاسية لا تعني تحميل الحكومة أو وزير العدل أي لوم، مؤكدًا أن ما جرى هو استخدام طبيعي لصلاحيات الرئيس الدستورية.

وأضاف أن وزير العدل تراجع عما ذكره سابقًا أمام اللجنة العامة، وتم إثبات ذلك في مضبطة المجلس.

البرلمان يناقش تقرير اللجنة العامة

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الذي استعرض فيه أبعاد الاعتراضات وأسبابها.