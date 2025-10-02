نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 3 قرارات جديدة من مجلس الوزراء.. تفاصيل اجتماع اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025، والتي تضمنت حسم ثلاثة موضوعات تتعلق بالمنازعات الاستثمارية.

إزالة مبنى ديوان عام المنوفية وإنشاء مقر جديد

كما وافق المجلس على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لتنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، إلى جانب توصية لجنة وزارة التنمية المحلية بضرورة إزالة المبنى الحالي بشكل عاجل حفاظًا على السلامة العامة.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بحيث يتم منح جامعة مدينة السادات – كلية التكنولوجيا الحيوية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية (مدة الدراسة 4 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة).

ماجستير التكنولوجيا الحيوية بعد دراسة سنتين على الأقل، ويشترط الحصول على بكالوريوس مناسب أو دبلوم دراسات عليا معتمد.

دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية بعد أبحاث مبتكرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية لمدة عامين على الأقل.

كما نص القرار على تعديل مسمى معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ليصبح كلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات.

دعم البحث العلمي وربط التعليم بالصناعة

أكدت الحكومة أن تحويل المعهد إلى كلية يأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يساهم في:

ترسيخ قيم البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع.

دعم الصناعات المحلية عبر الأبحاث التطبيقية والاستشارات.

تخريج كوادر مؤهلة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية.

تعزيز التعاون متعدد التخصصات والمشاركة في الاقتصاد المعرفي.