نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة تشمل فض منازعات الاستثمار وإنشاء مقر جديد لمحافظة المنوفية وتحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية لكلية التكنولوجيا الحيوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة تشمل فض منازعات الاستثمار وإنشاء مقر جديد لمحافظة المنوفية وتحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية لكلية التكنولوجيا الحيوية