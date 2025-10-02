أخبار مصرية

توضيح هام من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اجراء امتحان نهاية العام في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026.

