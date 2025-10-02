نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية عن العام المالي 2024 – 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة نجحت في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 بنسبة 100% وهو ما يعكس الجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية ويؤكد حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار المحافظ إلى أن الإخلاص في العمل، والجهود المتواصلة، والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية، ساهمت في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الجيزة في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معدلات نجاح متميزة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال احتفالية تكريم الأحياء والمراكز والمديريات والجهات المتميزة التي أسهم أداؤها الفعّال في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%.



وأكد المحافظ أن تكريم الكوادر التنفيذية يعد دافعًا لمزيد من العمل ورسالة تقدير لكل من يبذل جهدًا من أجل رفعة الجيزة وتقدمها مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق إنجازات أكبر على أرض الواقع.

كما شدد المحافظ على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق خطوات متقدمة في إنجاز خطة العام المالي الجديد 2025 / 2026، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في طرح العديد من المشروعات، وجارٍ استكمال إجراءات الطرح لباقي المشروعات في الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار خلال كلمته على أهمية تطبيق مبدأ “التميز بجودة وسرعة الأداء” في تنفيذ الخطة الاستثمارية الجارية ونشر الروح الإيجابية بين الجهات التنفيذية من خلال تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء متمنيًا أن تحصد جميع الأحياء والمراكز والأجهزة التنفيذية هذا التقدير خلال العام المالي الحالي.

وبعث المحافظ، خلال الحفل، خالص الشكر والتقدير لوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي على التعاون المثمر مع محافظة الجيزة ودعم خطط التنمية التي تشهدها المحافظة.

وقد شمل التكريم كلًا من محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندسة عفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، إلى جانب أشرف بكر رئيس حي إمبابة، وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف والعميد وائل حسن المشرف على الإدارة العامة للأمن.



كما تم تكريم أحمد الغندور مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وعصام عبد الغفار مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمهندسة رضوى حامد وكيل مديرية الإسكان، وداليا تحسين مدير الشئون المالية بالمحافظة، والدكتور عيد عباس مراقب عام الحسابات بالمحافظة، والأستاذ صفوت أمين مدير مديرية المالية بالمحافظة والاستاذ عماد أحمد مدير إدارة التخطيط.

وشمل التكريم كذلك المهندسة مريم يوسف مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، ونسرين عبد الرحمن مدير إدارة الموازنة بالمحافظة، ورشا مراد مدير إدارة العقود بحي إمبابة، والمهندسة إيمان عباس مدير الإسكان بمديرية الإسكان، وهيثم رضا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بحي إمبابة، ونهى سمير مدير إدارة التوثيق الإلكتروني وميلاد وليم مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمركز الصف، والأستاذ محمد حسن مدير إدارة العقود بمركز الصف، والمهندس محمد نصحي من إدارة المشروعات بمديرية الطرق، والمهندس محمد سامي من إدارة المشروعات بمديرية الطرق.

IMG-20251002-WA0074

IMG-20251002-WA0073

IMG-20251002-WA0071

IMG-20251002-WA0072

IMG-20251002-WA0070