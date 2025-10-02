نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الثالث.. استمرار اعتصام صحفيي الوفد للمطالبة بالحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعلاج تشوهات المرتبات

ودخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، يوم 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على المماطلة في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

أكد الدكتور محمد عادل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، أن مطالب الزملاء مشروعة وقانونية، وهي التزام إنساني قبل أن تكون التزامًا قانونيًا، مؤكدًا أن الأموال التي تغطي تطبيق الحد الأدنى متوفرة داخل الحزب، ودخلت إلى خزينة الحزب الشهر الماضي.

وأوضح أن المطالب تتلخّص في إضافة 3500 جنيه المرتبات الحالية على أن يتبعها مرحلة ثانية لعلاج التشوهات في يناير 2026، وطالب بخطة إصلاحية حقيقية لمؤسسة الوفد الإعلامية

وأشار إلى اتخاذ اللجنة لكافة الإجراءات القانونية لتحقيق مطالب الزملاء.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور