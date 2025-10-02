عاجل- البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية

أحمد جودة - القاهرة - البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، في خطوة جديدة تستهدف دعم استقرار الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.

تفاصيل قرار خفض الفائدة

أعلنت اللجنة خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، وخفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.5%.

كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.

انعكاسات القرار على التضخم والاقتصاد

أكدت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى أن المستهدف هو تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

إشارات للأسواق والمستثمرين

يُعد خفض الفائدة إشارة إيجابية للأسواق المالية والمستثمرين، حيث يعكس ثقة البنك المركزي في مسار تراجع التضخم تدريجيًا، ويمثل خطوة نحو تحفيز الاستثمار والائتمان في الفترة المقبلة.