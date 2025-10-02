نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التعليم: امتحان الإنجليزي لطلاب الباقين للإعادة بالثانوية العامة وفق المنهج المطور 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء امتحان نهاية العام في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد أنه تم تطوير 94 منهجا دراسيا لمختلف الصفوف الدراسية.

ملامح المنهج الجديد للصف الأول الثانوي

أكدت الوزارة أن المنهج المطور يتضمن وحدات دراسية موزعة على أسابيع العام الدراسي، بالإضافة إلى تدريبات أسبوعية، ومراجعات شهرية، وامتحانات دورية لمتابعة مستوى الطلاب بشكل مستمر.

خطة توزيع المنهج لشهر سبتمبر 2025

الأسبوع الأول (20/9/2025): Unit 1 – الدروس (1 & 2) مع اختبار أسبوعي.

الأسبوع الثاني (27/9/2025): Unit 1 – الدروس (3 & 4) مع اختبار أسبوعي.

الأسبوع الثالث (4/10/2025): Unit 1 & The Novel – الدرس (5) والفصل الأول من القصة، مع اختبار أسبوعي.

خطة توزيع المنهج لشهر أكتوبر 2025

الأسبوع الرابع (11/10/2025): Unit 2 – الدروس (1 & 2 & 3) مع اختبار أسبوعي.

الأسبوع الخامس (18/10/2025): Unit 2 & The Novel – الدروس (4 & 5) والفصل الثاني من القصة، مع اختبار أسبوعي.

الأسبوع السادس (25/10/2025): Unit 3 – الدروس (1 & 2 & 3)، مع عقد الامتحانات الشهرية خلال الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر 2025.

خطة توزيع المنهج لشهر نوفمبر 2025