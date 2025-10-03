الفرصة الأخير.. منتخب مصر يواجه تشيلي في كأس العالم للشباب الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، نظيره التشيلي، في الثانية فجر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلى.
وسقط منتخب مصر أمام نيوزيلندا المباراة الماضية، بعدما تقدم أحمد خالد مبكرًا فى الدقيقة الخامسة، لكن منتخب نيوزيلندا قلب الطاولة بتسجيل هدفين فى الدقيقتين 14 و17 عن طريق لوك بروك سميث وتزي شوان لوك.
وفجر منتخب اليابان مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على منتخب تشيلى "صاحب الأرض" بهدفين دون مقابل، حيث تمكن المنتخب الياباني من تحقيق الفوز في أول مباراتين لها بكأس العالم تحت 20 سنة للمرة الأولى منذ نسخة كندا 2007.
فوز منتخب اليابان على تشيلي منح منتخب مصر بصيصًا من الأمل في التأهل للدور الثاني، حيث يتوجب على منتخب مصر للشباب الفوز على تشيلي في الجولة الختامية فى الثانية فجرا، بفارق يزيد عن هدف، بشرط خسارة نيوزيلندا أمام اليابان، حينها تتساوى 3 منتخبات في رصيد النقاط، ويجري الاحتكام لفارق الأهداف، ما قد يمنح مصر المركز الثاني، والتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم تحت 20 عامًا.
وحال فوز مصر على تشيلي بأي نتيجة، مع تعادل أو فوز نيوزيلندا أمام اليابان، فإن "الفراعنة الصغار" يمتلكون فرصة التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
يذكر أن كأس العالم للشباب يتكون من 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وتضم قائمة منتخب مصر 19 لاعباً ينتمون إلى 8 أندية محلية بالإضافة إلى 4 لاعبين ينشطون في أندية في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا، وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)، والدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي)، والوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني)، والهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي)، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة البطولة التي تضم 21 لاعبا بينما ضمت قائمة الاحتياط الثنائى أحمد شرف وياسين عاطف.