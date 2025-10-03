الفرصة الأخير.. منتخب مصر يواجه تشيلي في كأس العالم للشباب الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، نظيره التشيلي، في الثانية فجر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلى.

وسقط منتخب مصر أمام نيوزيلندا المباراة الماضية، بعدما تقدم أحمد خالد مبكرًا فى الدقيقة الخامسة، لكن منتخب نيوزيلندا قلب الطاولة بتسجيل هدفين فى الدقيقتين 14 و17 عن طريق لوك بروك سميث وتزي شوان لوك.