بينها الجيزة والإسكندرية.. أسماء محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، بعد ظهر غدا السبت، عن دعوة الناخبين فى الداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 / 2030، وكذا إغلاق قاعدة البيانات وإعلان الجدول الزمني الذى يتضمن بدء تلقى أوراق الترشح لعضوية المجلس اعتبارا من 4 أكتوبر.

وعلمت "صوت الأمة" من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى منها داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".