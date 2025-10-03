وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجدا اليوم ضمن خطة إعمار بيوت الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 27 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 3 من أكتوبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 9 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى 202 مسجدا من بينها 164 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و38 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13691 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و 805مليون جنيه.