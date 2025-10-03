نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يواصل جولات ميدانية ويعتمد مشروعات قومية كبرى: من "نزلة السمان" إلى "النقل الأخضر" وشراكات سياحية وصناعية جديدة في المقال التالي

رئيس الوزراء يواصل جولات ميدانية ويعتمد مشروعات قومية كبرى:

من "نزلة السمان" إلى "النقل الأخضر" وشراكات سياحية وصناعية جديدة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يستعرض أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، والتي تنوعت بين جولات ميدانية، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، وتدشين مشروعات قومية وخدمية، بجانب متابعة تنفيذ مشروعات النقل الأخضر ودعم صناعة السيارات الكهربائية.

إعادة إحياء "نزلة السمان" كمقصد سياحي عالمي

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان لتصبح مقصدًا سياحيًا متكاملًا يتكامل مع منطقة الأهرامات، بما يعزز من تجربة الزوار السياحية ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال مشاركة أهالي المنطقة في المشروع وتحقيق استفادة مباشرة لهم.

تسريع مشروعات النقل الأخضر

شدد رئيس الوزراء على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز مشروعات النقل الأخضر، والتي تمثل ركيزة أساسية في التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، إلى جانب تقليل الانبعاثات ودعم التحول للطاقة النظيفة.

اتفاقيات استراتيجية لقطاع السياحة والفندقة

شهد الأسبوع توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي "صن رايز" المصرية و"ماينور" الدولية، تتضمن افتتاح وإدارة 50 فندقًا جديدًا بمصر خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي ويعزز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.

دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أعلنت شركة BYD الصينية عن خططها التوسعية لدعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر، من خلال استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا، بما يضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات الكهربائية عالميًا.

جولة موسعة بالمنوفية لافتتاح مشروعات خدمية

قام رئيس الوزراء بجولة موسعة في محافظة المنوفية شملت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية وتفقد مصانع كبرى، في إطار حرص الحكومة على متابعة المشروعات على أرض الواقع، والتأكد من سرعة إنجازها وتلبية احتياجات المواطنين.

تعكس هذه الأنشطة تنوع أولويات الحكومة المصرية بين التنمية السياحية، والتحول الأخضر، والتوسع الصناعي، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب تحسين الخدمات للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.