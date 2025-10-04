رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالحفاظ على الحرف والتوسع فيها لخلق فرص عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن ضرورة الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والعمل على تطويرها وتحديثها لتكون جزءًا فاعلًا في خلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد القومي المصري.

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب افتتاحه لمعرض "تراثنا"، إلى أن المعرض يشهد تطورًا كبيرًا عامًا بعد عام، ويُعد مصدر سعادة وفخر لما يقدمه من دعم للحرف التراثية المهمة، وقال مدبولي: "توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التوسع في هذه الحرف، حتى تساهم في توفير مصدر دخل لآلاف بل وملايين الأسر، إلى جانب توفير فرص تصديرية كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني".

وأوضح أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 1200 عارض، من بينهم نحو 34% يشاركون لأول مرة، ما يعكس مدى التوسع في دعم هذه الصناعات. كما أشار إلى أن أكثر من 80% من الشركات العارضة قامت بتوفيق أوضاعها وانضمت إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة.