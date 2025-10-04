وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية بين المستشفى السعودي الألماني ومؤسسة مايو كلينك المتخصصة في الاختراعات والأبحاث الطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 02:24 مساءً -

شارك وزير العمل، محمد جبران، في فعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة ،وهي من أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،مع مؤسسة مايو كلينك العالمية التي تعتبر من أعرق المؤسسات البحثية العالمية ،المتخصصة في الاختراعات والأبحاث الطبية،والتي انعقدت مساء أمس الجمعة أحد فنادق القاهرة .

وخلال حضوره مراسم التوقيع، قال الوزير جبران،: "إنّ الاتفاقية الاستراتيجية بين المستشفى السعودي الألماني ومؤسسة مايو كلينك الأمريكية تمثل نقلة نوعية للقطاع الطبي المصري من شأنها استقدام أحدث الخبرات والممارسات الطبية والابتكارات العالمية لمصر ودول المنطقة، وهو ما يُمكّن المرضى من الحصول على أعلى معايير الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 الساعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في تقديمها،ومن ناحية أخرى يُعد هذا التعاون نموذجًا للتكامل البحثي والتطبيقي، ويؤكد التزام الطرفين بتبادل المعرفة وتطوير الممارسات الطبية ورفع جودة الرعاية الطبية بما ينسجم مع السياسات الحكومية والمبادرات الرئاسية المصرية الداعمة للاستثمار الصحي وتطوير مهارات الكوادر الطبية".

وأضاف: "إننا نثمن هذه الشراكة التي تعزز مكانة مصر الإقليمية، وتدعم التنمية البشرية وتفعّل البحث الطبي المستدام، مع توفير بيئة عمل منتجة ومتطورة للكوادر الطبية، وتحقيق التوازن والعدالة في منظومة العمل والاستثمار، وأخيرًا دعم تطلعات المواطنين في تلقي خدمات صحية متقدمة".