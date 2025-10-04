محافظ المنوفية: تضرر 1200 فدان و70 منزل طرح نهر من ارتفاع منسوب نهر النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى المساحة المتضررة من أراضى طرح النهر 1200 فدان، 70 منزل على مستوى المحافظة بأكملها من مراكز منوف، أشمون، الشهداء، وذلك لتداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل بالمناطق المتضررة، والأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها في احتواء الموقف وتقديم كافة سبل الدعم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم مناقشة عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد الجهود لاحتواء الموقف والتخفيف من الاضرار الناتجة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للأهالي وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية من الإعانات الغذائية والمستلزمات المعيشية ، مؤكداً على تنظيم قافلة عاجلة بالمشاركة المجتمعية لتقديم اللازم للأسر.