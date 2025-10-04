نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد أهمية تأمين الإمدادات البترولية لضمان تشغيل محطات الكهرباء واستدامة منظومة الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات مشروعات الطاقة والكهرباء المرتبطة بالمشروعات الزراعية الكبرى.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول وجهاز “مستقبل مصر” فيما يخص توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة، وعلى رأسها مشروع “الدلتا الجديدة” الذي يعد أحد ركائز الدولة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

كما تم استعراض مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية بمناطق الاستصلاح الزراعي، ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات مشروعات التنمية الزراعية من الطاقة المستقرة.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة والقطاعات الزراعية المرتبطة به، مشددًا على أهمية تحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، بما يتضمن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليص استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد الرئيس كذلك على أهمية تأمين الإمدادات البترولية اللازمة لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة يُعد أولوية استراتيجية للدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

كما وجّه سيادته بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف تنويع مصادر الإمداد وتوطين الصناعات المرتبطة بها، دعمًا لمسار التحول نحو التنمية المستدامة.