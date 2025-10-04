نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بتوفير المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لمتابعة سير العمل في مشروعات الطاقة المرتبطة بالتنمية الزراعية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع جهود التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول وجهاز “مستقبل مصر”، خاصة ما يتعلق بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة، وعلى رأسها مشروع “الدلتا الجديدة” الذي يمثل أحد ركائز خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

كما استعرض الاجتماع تطورات إنشاء محطات المحولات الكهربائية بمناطق الاستصلاح الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير البنية التحتية الداعمة للتوسع الزراعي، إلى جانب بحث آليات تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بشكل مستدام.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس السيسي بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة وللقطاع الزراعي ككل، بما يضمن توفير المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية تحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة بشكل دوري لتواكب المتغيرات العالمية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.