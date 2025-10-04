نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح عددًا من المصانع الجديدة التابعة للقابضة للصناعات الدوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة ميدانية لافتتاح وتفقد عدد من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرات الصناعة الدوائية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الصناعات الحيوية ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يواكب المعايير العالمية في جودة الدواء والتصنيع.

ويهدف المشروع إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من الدواء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم تصدير الأدوية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، افتتح رئيس الوزراء اليوم أيضًا، فعاليات الدورة السابعة من معرض “تراثنا 2025” للمنتجات والحرف اليدوية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري.