نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 15% من العارضين بمعرض «تراثنا» أصبحوا مصدرًا للعملة الصعبة لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 15% من العارضين بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية أصبحوا مصدرًا للعملة الصعبة لمصر، مشيرًا إلى أن هذا يعكس نجاح الدولة في تحويل الحرف التراثية إلى قطاع اقتصادي منتج ومصدر للدخل القومي.

وقال مدبولي، في تصريحات تليفزيونية عقب افتتاح المعرض نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض المعارض الدولية، إن معرض "تراثنا" يشهد كل عام تطورًا كبيرًا في مستوى العارضين وجودة المنتجات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار وتطويرها لتصبح جزءًا فاعلًا من الاقتصاد القومي، وتساهم في خلق فرص عمل وتوفير دخل مستدام لآلاف الأسر المصرية.

وأضاف أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 1200 عارض، من بينهم 34% يشاركون للمرة الأولى، بينما أكثر من 80% من الشركات العارضة انضمت إلى الاقتصاد الرسمي، وأصبح لها حسابات بنكية موثقة، ما يعزز من الشفافية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرأة المصرية تمثل أكثر من 60% من المشاركين في المعرض، سواء في إدارة المشروعات أو عرض المنتجات، وهو ما يجسد رؤية الدولة في تمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها لتكون شريكًا أساسيًا في تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.

ولفت مدبولي إلى أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة دولة تونس الشقيقة كضيف شرف، إلى جانب حضور العديد من الدول العربية والإسلامية، ومشاركة واسعة من أصحاب الهمم، مؤكدًا حرص الحكومة على دعمهم وتمكينهم من العمل والإنتاج.

كما أوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة العربية للسياحة سيفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن مصر تصدر حاليًا منتجات تراثية بقيمة تقارب 200 مليون دولار سنويًا، وتسعى الحكومة إلى رفع هذا الرقم إلى 600 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين، مؤكدًا أن معرض "تراثنا" أصبح رمزًا للحفاظ على التراث المصري الأصيل الممتد عبر آلاف السنين، وداعمًا قويًا للحرف اليدوية من سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين إلى مختلف محافظات الجمهورية.