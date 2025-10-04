أحمد جودة - القاهرة - مبادرة أشبال مصر الرقمية: فرصتك لدخول عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

إزاي تسجل في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2025 خطوة بخطوة.. أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2025، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الشباب المتميزين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. وتعد هذه المبادرة واحدة من أهم البرامج القومية التي تستهدف تنمية قدرات الطلاب من مختلف المحافظات المصرية، وتجهيزهم للمشاركة في سوق العمل الرقمي محليًا وعالميًا.

ما هي مبادرة أشبال مصر الرقمية؟

تهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب المصرية في سن مبكرة، من خلال تقديم برامج تدريبية مجانية متخصصة في علوم الحاسب، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبرمجة. وتستهدف المبادرة الطلاب من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية، لتزويدهم بمهارات متقدمة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات الرائدة في هذا المجال.

خطوات التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للتسجيل بنجاح:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمبادرة عبر بوابة وزارة الاتصالات. إنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. إدخال البيانات الشخصية كاملة بشكل صحيح (الاسم – الرقم القومي – تاريخ الميلاد). تحديد المرحلة الدراسية والتخصص المرغوب فيه. رفع المستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة ولي الأمر وشهادة القيد المدرسي. تأكيد التسجيل وانتظار رسالة القبول المبدئي عبر البريد الإلكتروني.

شروط الالتحاق بمبادرة أشبال مصر الرقمية

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيم داخل جمهورية مصر العربية.

أن يكون من طلاب الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الثانوي.

التفرغ للمشاركة في الدورات التدريبية عبر الإنترنت أو الحضور في المراكز المعتمدة.

اجتياز اختبارات القبول التي تحدد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية.

مميزات الالتحاق بالمبادرة

الحصول على تدريب مجاني معتمد من وزارة الاتصالات.

فرصة للتواصل مع خبراء محليين ودوليين في مجالات التكنولوجيا.

شهادات معتمدة تساعد الطلاب على الالتحاق بالجامعات أو المنح الدراسية.

إمكانية المشاركة في مسابقات ومشروعات قومية مرتبطة بالتحول الرقمي.

أهداف مبادرة أشبال مصر الرقمية 2025

تسعى مبادرة أشبال مصر الرقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تواكب توجه الدولة المصرية نحو بناء مجتمع رقمي ومعرفي متكامل، ومن أبرز هذه الأهداف: