نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتراب الوصول إلى صيغة اتفاق نهائية.. استمرار اعتصام صحفيي الوفد لليوم الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع خالد البلشي نقيب الصحفيين، بعد قليل، بالدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، لعرض صيغة اتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع الصحفيين والعاملين بالجريدة والموقع الإلكتروني.

يأتي ذلك على خلفية اعتصام عقده الزملاء الصحفيون، والعاملون؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسة، والذي دخل يومه الخامس، اليوم، وتضامن معه نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجميع أعضاء مجلس النقابة.

وجاءت أبرز بنود الاتفاق كالتالي:

تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالمؤسسة، وهو 7 آلاف جنيهًا.

لا تقل زيادة جميع العاملين عن 3 آلاف جنيهًا، تُصرف من راتب شهر سبتمبر.

زيادة 500 جنيهًا الأخرى من شهر يناير، ليصل الراتب للحد الأدنى للأجور، الذي تم الاتفاق عليه.

يتم صرف المبلغ المذكور غدًا الأحد، وصدور القرار من الإدارة المالية ومجلس الإدارة، وإبلاغ التأمينات.

واعترض الزملاء الصحفيون على أحد بنود العقد، والذي يتمثّل في تكفّل الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العُليا للحزب، بالزيادة المُقررة، خوفًا من خروجه أي وقت من مجلس النواب أو الهيئة العُليا للحزب، ما يهدد تلك الزيادة بالإلغاء مرة أخرى، مُطالبين بأن يتم تعديل هذا البند، لتتحمّل الهيئة العُليا للحزب الزيادة، لضمان استدامتها.