نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد إعلان قائمة المرشحين لمجلس النواب 16 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن موعد إعلان قائمة المرشحين لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الجاري بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، والذي تُعلن فيه الهيئة الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات المقبلة.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد صباح اليوم اجتماعًا هامًا لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة حول كافة الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بهدف ضمان سيرها بشفافية ونزاهة وكفاءة عالية.

كما دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر ومتابعة تفاصيل المراحل المختلفة للانتخابات، والتي تشمل الترشح، الدعاية الانتخابية، التصويت، وإعلان النتائج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحياة النيابية في مصر.