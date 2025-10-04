نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 15 أكتوبر موعدًا لغلق باب الترشح لمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أن آخر موعد لغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب سيكون يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الإعلان ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الجاري بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، الذي تهدف فيه الهيئة إلى توضيح الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارتها عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم لمراجعة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة حول الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية، لضمان سيرها بشكل شفاف ومنظم.

كما دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر ومتابعة كل مراحل الانتخابات من الترشح وحتى إعلان النتائج، في خطوة لتعزيز الحياة الديمقراطية والنيابية في مصر.