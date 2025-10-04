نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصريون بالخارج يصوتون في انتخابات مجلس النواب 7 و8 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أن المصريين المقيمين بالخارج سيبدؤون التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا الإعلان ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، والذي يوضح الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم لمراجعة التقرير النهائي للجهاز التنفيذي للهيئة، والمتعلق بالإجراءات واللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية، لضمان سيرها بكل شفافية ونزاهة.

كما دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى متابعة المؤتمر لتغطية كافة مراحل الانتخابات، وتوفير المعلومات اللازمة للناخبين بالخارج حول عملية التصويت وآليات المشاركة.