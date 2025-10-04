أخبار مصرية

عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 25 أكتوبر آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب

0 نشر
0 تبليغ

عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 25 أكتوبر آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 25 أكتوبر آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب سيكون يوم 25 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، الذي خصص لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح المؤتمر أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي لإجراءات ولوجستيات الانتخابات، حيث أشار القائمون إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية الانتخابية وفق القانون.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لحضور وقائع المؤتمر لتغطية تفاصيل الانتخابات ومراحلها المختلفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا