عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 25 أكتوبر آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب سيكون يوم 25 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، الذي خصص لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح المؤتمر أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي لإجراءات ولوجستيات الانتخابات، حيث أشار القائمون إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية الانتخابية وفق القانون.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لحضور وقائع المؤتمر لتغطية تفاصيل الانتخابات ومراحلها المختلفة.