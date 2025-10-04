أخبار مصرية

عاجل- رئيس الوزراء: موافقة حماس على مقترح ترامب بادرة إيجابية لوقف الحرب في غزة

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل نقطة هامة لوقف نزيف الدم في قطاع غزة وإنهاء الحرب، واصفًا هذه الخطوة بأنها بادرة جيدة نحو تحقيق السلام.

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر تمتلك 180 شركة دواء تنتج 92% من احتياجات البلاد من الأدوية، لافتًا إلى دخول مصر بقوة في إنتاج أدوية الأورام، حيث بدأت العديد من المصانع الوطنية بإنتاج هذه الفئة المهمة من الأدوية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي للمواطنين.

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

