نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد مشاركة عالمية غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 40 رئيس دولة وملك ورئيس حكومة، إلى جانب عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.

مشاركة عالمية في حدث تاريخي

أكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن حفل الافتتاح سيكون على أعلى مستوى من التنظيم والمهنية، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل جهودًا ضخمة في الإعداد للحدث، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، لضمان خروجه بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.

استعدادات مكثفة داخل وخارج المتحف

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاستعدادات تسير على قدم وساق داخل المتحف والمنطقة المحيطة به، بما يشمل تحسين المرافق وتنظيم محاور مرورية جديدة لتسهيل الحركة خلال يوم الافتتاح.

وأضاف أن الحفل سيكون بمستوى يفوق تنظيم موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم عام 2021.