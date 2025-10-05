وزارة التعليم توجه المدارس بتسليم الطلاب الكتب وفرصة أخيرة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المدارس وخاصة الرسمية للغات بتسليم الطلاب الكتب واعتبر اليوم الأحد فرصة أخيرة لتسليم جميع الطلاب الكتب المدرسية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات مهمة للمدارس :

- لا يوجد ربط بين دفع المصروفات وتسليم الطلاب لجميع الكتب العربي واللغات بدون أي شرط .

- التأكيد على تسليم كتب اللغات ومتابعة الكتب الناقصة مع مخازن الإدارة خلال يومين ليكون جميع الطلاب بجميع المدارس الرسمية للغات مستلمين للكتب قبل يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر الحالي.

- الطلاب المحولين من إدارة الى إدارة أخرى يتم تسليمهم الكتب من المدارس المحولين منها وليست المدارس المحولين إليها.

- المصروفات التي تم دفعها بماكينة المدرسة أو بالبريد علي النظام القديم يتم حصر الطلاب بالاسم وإيصال الدفع وترسل من المدارس إلى الإدارة ثم إلى الوزارة حتى يحصلوا على حقوقهم وعدم الدفع مرة أخرى بالنظام الجديد إلا ما تبقي من مصاريف.