نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطعيم وتعقيم الكلاب الحرة حفاظًا على الصحة العامة والتوازن البيئي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع جامعة القاهرة في تنفيذ فعاليات بروتوكول التعاون المشترك لتطعيم وتعقيم الكلاب الحرة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والحفاظ على الصحة العامة والتوازن البيئي.

وأشار محافظ الجيزة أن الفرق البيطرية تعمل وفق خطة ميدانية تشمل الرصد المسبق لأماكن تجمع الكلاب الحرة، وتحديد الحالات المستهدفة بالتطعيم أو التعقيم وفقًا لنتائج الفحوص الطبية، لضمان تطبيق البرنامج بطريقة علمية وآمنة.

وأوضح المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا لما له من انعكاس مباشر على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمجتمع، مشيرًا إلى أن أعمال التعقيم والتطعيم تتم تحت إشراف مشترك من مديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وبمشاركة الجمعيات الأهلية المعنية برعاية الحيوان.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري إلى أن فرق العمل الميدانية بدأت بالفعل في رفع الكلاب الحرة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وإجراء الفحوص الطبية والأشعة التلفزيونية لإناث الكلاب قبل عمليات التعقيم، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات البيطرية السليمة وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المعتمدة.

