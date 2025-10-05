القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانًا لإستقبال الجماهير حتى يوم 6 من أكتوبر الجارى، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر، ومتحف بورسعيد الحربى، ومتحف العلمين العسكرى، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية والتعريف بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.

محمد يوسف

