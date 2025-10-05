عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة جهود تأمين الإمدادات وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة جهود تأمين الإمدادات وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات مشروعات الطاقة وجهود الدولة في دعم التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور هاني سويلم، والمهندس محمود عصمت، والدكتورة منال عوض، والسيد أحمد كجوك، إلى جانب كبار مسؤولي الوزارات المعنية.

استعراض الجهود لتوفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية والتنموية

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، بما يضمن استدامة الإمداد من مختلف المصادر.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الطاقة واستمرارية الإنتاج في القطاعات الحيوية.

متابعة مشروعات الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المجلس تابع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، لما له من دور رئيسي في دفع جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

كما شدد الاجتماع على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الإنتاج.

تحفيز الصناعات الوطنية ودعم توطين المنتجات

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش مجموعة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى إتاحة المزيد من المحفزات للصناعات ذات الأولوية في خطط الدولة التنموية، في إطار جهود جذب الاستثمارات الصناعية، وتوطين المنتجات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.