أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 76139

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 76139
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 67,139 شهيداً و169,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 شهيدًا، منهم شهيدين انتشال و 153 إصابة جديدة.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 13,549 شهيدًا و57,542 إصابة.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
