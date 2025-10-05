نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب مناطق مختلفة غدًا الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين

تشير هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، مع اعتدال نسبي في الليل، بينما تتوقع سقوط زخات من الأمطار على السواحل الشمالية. ومن المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من جنوب سيناء نشاطًا ملحوظًا للرياح، وظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



---

حركة البحر والملاحة

تتوقع الأرصاد ارتفاع الأمواج في خليج السويس بين 2 إلى 3 أمتار، بينما تتراوح في بقية المناطق بين 2 و2.5 متر، وفي بعض المناطق الجنوبية بين 1 و1.5 متر. هذه المؤشرات تجعل متابعة حركة الملاحة البحرية أمرًا ضروريًا، خصوصًا في السواحل التي تشهد نشاط الرياح.



---

توزيع درجات الحرارة على المحافظات

السواحل الشمالية: العلمين 28-20 مئوية، مرسى مطروح 27-21 مئوية، السلوم 28-21 مئوية، سيوا 32-20 درجة.

جنوب سيناء والغردقة: شرم الشيخ 34-25، كاترين 27-13، الغردقة 34-24، مرسى علم 34-25 درجة.

جنوب الصعيد: أسوان 36-23، الأقصر 35-23 درجة.

الدلتا ومدن القناة: طنطا 30-20، دمياط 28-22، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 31-21، السويس 30-22 درجة.

العاصمة والمحافظات الكبرى: القاهرة 30-22، العاصمة الإدارية 31-20، مدينة 6 أكتوبر 31-20، بنها 30-20، المنصورة 29-21، الزقازيق 30-22، شبين الكوم 29-20 درجة.

---

نصائح السلامة من الأرصاد

1. متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري.



2. توخي الحذر على الطرق الزراعية والسواحل بسبب الشبورة المائية ونشاط الرياح.



3. الامتناع عن الإبحار أو ممارسة أنشطة بحرية في المناطق المتوقع بها ارتفاع الأمواج.



4. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات أثناء سقوط الأمطار الغزيرة.



الظواهر الجوية المتوقعة غدًا:

شبورة مائية: من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4:00 صباحًا حتى 8:00 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة: فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة متوقعة.

نشاط الرياح: تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يساهم في تلطيف الأجواء في الظل خلال فترات الليل.

