نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور:يغادر إلى باريس للمشاركة في أعمال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، صباح اليوم الأحد، مُتجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في أعمال الدورة ٢٢٢ للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المُجتمع المدني، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.

وتشهد هذه الدورة انتخابات المدير العام الجديد لليونسكو، المقرر عقدها غدًا الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وينافس فيها المرشح المصري الدكتور خالد العناني، حيث يقدم الوفد المصري دعمه لمرشح مصر في هذه الدورة متمنيًا لسيادته كل التوفيق.

ويرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتورة هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات مع قيادات قطاع التعليم في منظمة اليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تفعيل أوجه الشراكة مع أكاديمية العمارة والعمران في مصر، والتي تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنها بين الوزارة والمنظمة في سبتمبر الماضي بالقاهرة، برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما تشمل الزيارة لقاءات مع رؤساء عدد من اللجان الوطنية لليونسكو، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسيقوم الوزير بمتابعه أنشطة المكتب الثقافي المصري في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز سبل تدويل التعليم ومتابعة مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر ولقائه بوزير التعليم العالي بجامعة القاهرة والتي أسفرت عن بروتوكولات تعاون مشتركه بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وتناقش جلسات هذه الدورة عددًا من القضايا البارزة، من بينها متابعة تنفيذ توصية اليونسكو بشأن حالة العلم والعلماء، وتعزيز الجهود الرامية إلى حفظ وصون التراث الثقافي، ودعم شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، إلى جانب موضوعات تتعلق بالمحميات الطبيعية والمتنزهات الجيولوجية العالمية.